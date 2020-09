Chuy Navarro sobre su fugaz noviazgo con Aislinn Derbez sobre : ‘fue una época linda’

La vida continuó para ambos, y mientras Aislinn encontró su vocación en el mundo de la actuación, Jesús continuó con el rumbo de la música. Hoy ambos son conocidos en el showbiz gracias a su éxito, mismo que lleva a Chuy a integrarse al panel de jueces en Tu Cara Me Suena, en donde a partir del 4 de octubre a las 8P/7C, unirá su talento junto al de Kany García, Charytín Goyco y Angélica Vale para para calificar a los ocho participantes del show conducido por Ana Brenda Contreras y Rafa Araneda.

“Hemos pasado por miles de etapas y ahorita ella pasa por una bien bonita, muy diferente a la mía porque yo no soy papá ni voy a ser pronto”, aclaró para aquellos que dudan si en sus planes a corto plazo está la paternidad. Y sobre su amiga, hoy la nota plena. “La veo feliz, centrada. Siempre fue una persona muy especial y con muy bonita vibra, un centro muy bonito. Se ha ido convirtiendo en una versión más elaborada de eso que siempre fue”, detalló.

Tu Cara Me Suena, un show que promete horas de diversión

Dentro de una semana, la pantalla chica se va a iluminar todos los domingos con el talento y carisma no sólo de Chuy y sus compañeras, sino también de Chantal Andere, Gabriel Coronel, El Dasa, Sandra Echeverría, Francisca Lachapel, Melina León, Llane y Pablo Montero.

©@chuinavarro El vocalista de Reik está emocionado y agradecido con esta oportunidad en la pantalla chica

“Lo que me llama la atención de este programa, a diferencia de los otros es que no son gente que está despegando con sus carreras ni darse a conocer. Son celebridades y artistas hechos, talentosísimos, haciendo caracterizaciones bien hechas. No se trata de juzgar, no hay eliminaciones ni nadie se tiene que ir a su casa. Todo es para organizaciones sin fines de lucro”, explicó sobre la dinámica del show.

“Todo es súper positivo, para levantarnos a todos y para entretener a la gente. Está la desventaja de que no tenemos público en vivo en el set porque tenemos que cuidarnos, entonces nosotros nos tenemos que encargar de tirarnos buena onda, hacernos chistes y divertirnos porque no tenemos el recurso de la gente riéndose”, agregó al hablar sobre las diferencias que habrá en el foro. “Creo que los productores del programa se volaron la barda con los concursante y el grupo de gente que eligieron como jueces. ¡Estoy bien emocionado!”, dijo contento.