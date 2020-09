Clarissa Molina y su especial celebración por su cumpleaños 29

Clarissa Molina está feliz de celebrar un año más de vida, aunque lo hizo como nunca imaginó: con distanciamiento social y muchas felicitaciones virtuales. Aún así, la dominicana festejó con alegría sus 29 años sin dejar atrás el estilo y una gran sonrisa. Dispuesta a hacer de este nuevo ciclo algo inolvidable, la presentadora de El Gordo y la Flaca hizo una reflexión de lo mucho que ama la vida y cómo cambió su perspectiva luego de haberse contagiado de Coronavirus.

“Un año nuevo comienza hoy para mi. Gracias a Dios estoy llena de salud, sobre pasé momentos difíciles, pero ahora más que nunca tengo muchas metas y sueños por cumplir y sobre todo seguir viviendo sin miedo esta hermosa vida, apreciando cada experiencia que vivo día a día y las personas que están y llegan a mi vida”, escribió junto a un breve video en el que e aprecia su hogar decorado con globos rosados mientras sostiene un pastel con decoración a juego y dos velas llenas de chispas.

Tan sonriente y positiva como siempre, la ex Nuestra Belleza Latina continuó: “Soy bendecida y le doy gracias a Dios por otra años más! Mi deseo es que... bueno eso no se dice, ¡les cuento cuando se me haga realidad!”. Con ese comentario, Clarissa dejó a muchos de sus fans con la duda de lo que podría haber deseado, pues es muy apasionada en el ámbito laboral, familiar y, por supuesto, romántico.

©@clarissamolina Clarissa recibió decenas de felicitaciones por sus 29 años

“¡Gracias por todos sus deseos, los leo a todos! ¡!¡Mil gracias!!! 🙏🏼❤️ ¡Bendiciones!, concluyó sobre este maravilloso día. Para recordar más este año, su amigo y compañero Raúl de Molina se puso detrás de la lente para capturar la escancia de la joven, quien a diario inyecta alegría a sus amigos, familiares y seguidores.

Clarissa Molina, una mujer valiente

Este año, sin duda, será uno de los más recordados por Clarissa Molina. Además de varios proyectos que quedaron en pausa y otros más que arrancaron durante la pandemia, la ex reina de belleza aprendió una gran lección luego de superar el COVID-19, la enfermedad que paralizó al mundo entero.