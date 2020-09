Leo Messi y el conmovedor mensaje para Luis Suárez tras su salida del Barcelona

En la cancha de futbol suceden encuentros llenos de adrenalina que llevan al éxtasis total a los jugadores y aficionados, pero también es el lugar en el que los deportistas encuentran a grandes amigos, como sucedió con Leo Messi y Luis Suárez. Ante la inminente salida de Suárez del FC Barcelona, Messi escribió un emotivo mensaje para despedir a su amigo y cerrar juntos un ciclo ahora que el originario de Uruguay se va al Atlético de Madrid.

©@leomessi Leo Messi se despidió de corazón de uno de sus grandes amigos del Barça

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera”, escribió Messi al darse cuenta de la falta que le hará su amigo. “Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, agregó sobre la convivencia que tuvo con él no sólo en la cancha, sino día a día y en compañía de su familia.

©@leomessi Luis Suárez y Leo Messi crearon un lazo que también unió a sus familias

Orgulloso de su amigo, pero con cierto resentimiento hacia la forma en la que el club hizo las cosas, Messi continuó: “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, agregó con resignación.

De corazón, Messi concluyó: “Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”. Las palabras del argentino emocionaron a Suárez, tanto que respondió con un gran agradecimiento no sólo por el mensaje, sino por la calidad humana que él y su esposa tienen con su familia.

“Gracias, AMIGO por tus palabras pero MÁS GRACIAS por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia”, escribió Luis para Messi. “Estaré siempre agradecido con el Leo Messi HUMANO, al DIVERTIDO Y al SENTIMENTAL, porque al jugador todo el mundo lo sabe”, continuó.

En un mensaje directo sobre los conflictos que Messi pudiera tener con el club, Luis agregó: “No te olvides de lo que te dije: ‘seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el UNO’ y que 2,3 ó 4 no empañen lo GIGANTE que sos para el club y para el mundo del futbol. Te quiero mucho amigo y los vamos a EXTRAÑAR a los cinco”, concluyó demostrando que sus familias son muy unidas.