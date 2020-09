Becky G se lanza a una nueva aventura con el estreno de su podcast ‘En la Sala’

Además de hablar sobre los temas relevantes para los latinos, Becky G también compartirá algunos detalles de su vida personal, como la primera vez –y única—que huyó de casa y cuando sus padres la descubrieron. El primer episodio tiene también algunos cameos con celebridades como Maluma, Guaynaa, Gente de Zona, Mau y Ricky, Myke Towers y muchos más.

En la Sala, Becky G hablará de todo, hasta los temas de los algunos famosos no quieren hablar, como su salud mental. La joven de 23 años contará su propia experiencia para inspirar a otros a buscar ayuda. “Otra cosa de la que también quiero hablar en esta serie es la salud mental ... Solo para compartir un poco con ustedes, he estado experimentando ansiedad desde que era muy joven. Tenía entre 13 y 14 años cuando tuve mi primer ataque de pánico. No sabía qué diablos estaba pasando”.