Angélica Vale revela cómo es para sus hijos tener una mamá famosa

Dentro de todo lo negativo que pueda representar esta situación tan convulsa para el mundo, Angélica está tratando de ver el lado positivo: “Creo que estoy tratando de valorar todo lo bueno que me ha dado el quedarme en casa, aunque extraño mucho el escenario y extraño mucho mi país, pero hay cosas que me ha dado preciosas como quedarme en casa con mis hijos”.

¿Volver a la telenovelas?

En este momento, para la actriz lo más importante son sus hijos y el hecho de poder participar en programas como Tu Cara Me Suena y contar con las clases en línea, le han caído de maravilla, pues los niños la acompañarán a Miami, ciudad en la que grabará el show.

“Si regresáramos a la vida normal, me va a costar mucho trabajo irme seis meses u ocho meses a México o a Miami sin mis hijos, la verdad es que sin mis hijos no vivo. Tienen seis y ocho años, Angélica en unos cuatro años más ya no va dejar que le dé besos cuando la deje en la escuela, no me va a hacer caso, ya no me va a necesitar tanto. Yo creo que en algunos años ya puedo regresar y hacer más cosas, pero ahorita sí prefiero dedicarle tiempo a ellos y no faltan proyectos como este, como Tu Cara Me Suena que me hacen la vida entera y me hacen feliz “.