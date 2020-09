Eduardo Verástegui explica a Lili Estefan por qué aceptó trabajar con Donald Trump

En 2007, lanzó Bella, su primera película como productor y fue así como atrajo la atención de la Casa Blanca. “Nos premiaron por la contribución positiva a la comunidad hispana y al mundo entero. Nunca imaginé que 16 años después me volverían a llamar de la Casa Blanca para invitarme a esta iniciativa”.

La noticia de su nombramiento causó todo tipo de opiniones, a las que Verástegui se ha enfrentado. “A mí no me importa quién te está invitando, sino a qué te están invitado y a lo que nos están invitando es algo muy bueno”, compartió el originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, al norte de México. “Algunas persones creen que esto es una mala decisión, yo sé que esta decisión genera conflicto. (Pero) desde afuera no se logran los cambios”.

Además de conversar sobre la iniciativa y su trabajo en la actual administración, Verástegui habló abiertamente de sus preferencias políticas, así como de su postura provida, en la que defiende el derecho humano a la vida.