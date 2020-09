‘El que la hace la paga’, ¿Tini reaviva rumores de rivalidad con Danna Paola?

Sin embargo, la duda estaba ya instalada entre los internautas quienes no han dejado de ensayar todo tipo de conjeturas. Tras el fin de la relación entre Yatra y Tini, Algunos intrépidos fans recuperaron un live en el que se escucha a Danna Paola cantar su éxito Mala fama con un provocador cambio en la letra de la canción: “Que si me fui con Maluma, no; que si me fui con Yatra, con Yatra sí”.

Cabe resaltar que Danna Paola aclaró hace unos meses que nunca ha tenido nada más que una amistad con Sebastián Yatra, de hecho, dijo afirmó estar saliendo con alguien y sentirse incómoda ante los rumores infundados.