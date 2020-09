Novia de Nacho Mendoza decide no mostrar a su hija en las redes: ‘No voy a alimentar el morbo ni la crítica’

Cansada de los constantes ataques en las redes sociales, Melany Mille, rompió el silencio y envío un fuerte mensaje a todos aquellos que durante los últimos meses se han dedicado a criticar su vida privada. La novia de Nacho Mendoza aprovechó para compartir que tomó la decisión de no mostrar a su hija en las redes , o al menos no por el momento, debido al hostigamiento que han recibido por parte de algunos usuarios desde que se supo la noticia de su embarazo, en junio pasado.

©@millemelany La presentadora dijo que llegó a esa decisión por los ataques hacia su persona

A través de su perfil de Instagram, la presentadora de origen venezolano compartió una serie de videos en los que expresaba su molestia. “Que porque me maquillo, que porque me peino, que en qué momento hago todo eso, que tengo 10 nanas, que porque me hice 10 mil operaciones si igual quedé horrible y espantosa… Ahora yo les pregunto ¿ese es problema suyo? ¿Esa cara esa suya? ¿ese pelo es suyo?”, dijo la joven. “Esa hija tampoco es suya, y como no es suya, no la tengo que mostrar. Entonces no pierdan el tiempo mi gente”

©Custom Nacho con su hija Mya Michelle, quien nació el 5 de julio

Y es que algunos usuarios en las redes le han pedido que enseñe a su bebé y han sido tan insistentes, que han llegado a ser ofensivos. “Entonces es una decisión tomada, que yo no voy a mostrar a mi bebé en las redes sociales o por lo menos no ahora”, indicó. “Mi respeto a todos los amigos que tengo en el medio y compañeros que muestran a sus hijos, pero yo no lo voy a hacer porque yo no voy a alimentar el morbo ni la crítica del juicio que se ha desarrollado, más en este tiempo en las redes sociales”.