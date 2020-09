María Celeste Arrarás y su hijo Adrián Vadim van rumbo al estrellato

María Celeste: ¿Cuál es el lado bueno y malo de tenerme como tu mánager?

Adrián: El lado bueno es que sé que cuento con una profesional incondicional y que nunca me vas a traicionar. Y sobre todo que me cuidas, al mismo tiempo que me guías. El lado malo es que no tienes filtros y cuando criticas, no tienes misericordia (risas) y a veces me duele lo que me dices , pero luego entiendo que lo haces por mi bien, para que mejore.