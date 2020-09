Angélica Vale y su mayor desafío en ‘Tu Cara Me Suena’: ‘Me va a costar trabajo juzgarlos si hacen algo mal’

¿Cómo será su desempeño en el jurado? La actriz reconoce que le será una tarea difícil. “La parte que más me gusta, por la cual dije que sí (a participar en el show) fue porque también voy a ser coach. Voy a es estar en la parte de coach con ellos y también voy a ser juez. Creo que me va a costar mucho trabajo juzgarlos fuerte”.

Sin duda, ese será su mayor desafío, calificarlos. “Admiro mucho a todos los que van a concursar, los quiero a unos en particular que he tenido la fortuna de ser amiga de ellos de toda la vida, como Pablo Montero, Chantal Andere, Gabriel Coronel... entonces me va a costar trabajo juzgarlos si es que hacen algo mal, y por otro lado, a todos los demás los admiro mucho... Yo creo que esa va a ser la parte más fuerte, la parte de juez. La parte de coach va a ser muy divertida”.