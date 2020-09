Chiquis Rivera sobre su separación: ‘Yo no soy víctima, yo soy sobreviviente’

Luego de abandonar las redes sociales por unos días, Chiquis Rivera regresó más sensual que nunca y en su perfil de Instagram presumió su derrière causando un gran impacto entre sus fieles seguidores. Sin embargo, eso no fue lo único que impresionó a sus fans, pues en cuenta de Twitter compartió un fuerte mensaje sobre su actual situación sentimental. Desde que dio a conocer su separación de Lorenzo Méndez , la semana pasada, la cantante ha sido cuestionada sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión a menos de dos meses de haberse reconciliado.

©@chiquis Lorenzo y Chiquis cumplieron un año de casados el pasado 29 de junio. Casi tres meses después, ella anunció su separación

Cansada de los rumores que hay en torno a su matrimonio, la intérprete de Jolene publicó en siguiente tuit, en el que dejó ver que no hablará más del asunto, además de citar una de las frases célebres de su fallecida madre, la cantante Jenni Rivera. “Sí, yo soy lo que tú digas, soy lo que tú digas al mundo...o quieras pretender. Pero en realidad solo Dios, tú y yo sabemos la verdad. Yo me callo porque me da más pena hablar la verdad. “Yo no soy víctima, yo soy SOBREVIENTE.” -Jenni Rivera.

Para la cantante de 35 años los últimos meses no han sido nada fáciles. Apenas en julio, se reconcilió con su marido, luego de pasar poco más de un mes separados. Tras reencontrarse y llevar una relación aparentemente sólida por casi dos meses, e incluso superar juntos el coronavirus , la pareja decidió tomar caminos separados, y al parecer esta vez será definitivo.

Mientras el exvocalista de La Original Banda El Limón se refugia en su fe y en su hija Victoria, Chiquis se aferra a la música como su bálsamo contra la gran decepción amorosa que está viviendo.