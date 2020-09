Fernando Carrillo y su joven prometida van a ser papás

Fernando Carrillo y su novia, María Gabriela, ¡están esperando a la cigüeña! El actor venezolano compartió la buena nueva en sus redes sociales, en donde los mensajes de felicitación no se hicieron esperar. Aunque es su primer hijo en común, para Fernando es su segundo hijo, y lo espera con mucha emoción.

©@mgdecandido La pareja está feliz con el anuncio de su primer hijo en común

Nunca dudes que lo mejor de la vida está aquí HOY y por venir. GRACIAS amor de mi vida Mamá GABY my love @mgdecandido por este hermoso y maravilloso regalo de vida“, escribió para comartir con sus fans esta alegre novedad en su vida personal. ”Nunca olviden que, si lo puedes soñar lo puedes lograr y más con las tres (3) D’s : DIOS, Disciplina y Deseo. De acuerdo? Pawwwwwnn!”, agregó para sus fans.

Contento por la dulce espera y todas las situaciones que implica un embarazo, el actor empezó a hacer ruido entre sus fans con lo que la cigüeña pueda traer. “Como crees que llamaremos a este baby? Será niña o niño ? Mañana les diremos. JAMÁS permitan un ápice de odio en sus corazones y recuerden que al odio hay que darle SIEMPRE mucho amor”, anotó.

Una relación que no es ajena a las críticas

Aunque los futuros papás están felices no sólo con el embarazo, sino con su noviazgo de poco más de medio año; su relación ha dado mucho de qué hablar desde el principio. Y es que la diferencia de edad es bastante marcada: él tiene 54 años y ella 24. Sin embargo ambos son el ejemplo de que para el amor no hay edad, pues durante este tiempo no han hecho más que enamorase más y más.

©@mgdecandido La pareja recibió críticas desde el inicio de su relación por la diferencia de edades

En julio pasado, la pareja cumplió seis meses junta y las palabras de agradecimiento no faltaron en las redes sociales, en donde también expresan su amor. “Te amo 😍 hasta el final de las olas 🌊 y siempre hasta mañana”, anotó el actor en una de las fotos de su amada.

“Feliz de estar a tu lado. De crecer y compartir contigo. Agradecida con la madre tierra por juntarnos en el momento justo. De la manera justa. Por millones de atardeceres más que pasaré colgada a tus brazos”, escribió ella para su novio días atrás.