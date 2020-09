Los ‘Pand-Emmys’: La ‘particular’ gala de los Premios Emmy 2020

El pasado 21 de septiembre se celebró la famosa gala de los Premios Emmy, la gran ceremonia anual de la televisión estadounidense. El verdadero protagonista de la noche fue el Covid-19, pues debido a la pandemiala gala se celebró de manera telemática.

Ante la incertidumbre mundial, el presentador de la noche, Jimmy Kimmel, protagonizó un papel muy divertido y simpático a lo largo de la ceremonia, denominando a la misma como “Pand-Emmys” en alusión a la crisis sanitaria que sigue golpeando al mundo.

Los premios contaban con 300 nominados, los cuales se iban conectando desde sus casas. A pesar de la situación, muchos de ellos decidieron arreglarse y lucir looks de lo más elegantes que presumieron en sus redes sociales. Entre ellos, destacamos el look de Bulgari de Zendaya , que no pasó desparcibido; además, recibió un Emmy a la mejor actriz de drama por la serie Euphoria. De igual manera, resaltamos el vestido Lous Vuitton de Reese Whiterspoon .

©GrosbyGroup Zendaya durante los Emmy Awards 2020

La actriz estrella la noche fue Jennifer Aniston . Primero desde el escenario y posteriormente desde su casa. En la gala lució un vestido negro de Dior y fue partícipe de uno de los momentos más vistos y divertidos de la noche.

Entre bromas, el presentador se disponía a entregar un sobre con el ganador, lo desinfectó y le prendió una pequeña llama de fuego que se hizo relativamente grande y la tuvo que apagar Jennifer con un extintor.

©GrosbyGroup Jennifer Aniston y Jimmy Kimmel durante los Emmy Awards 2020

Más tarde, Jennifer se conectó desde casa en pijama y con una mascarilla junto con sus compañeras de Friends, Courtney Cox y Lisa Kudrow. Un momento que se hizo viral en redes ya que supuso un “adelanto “ del próximo estreno de la afamada serie 16 años más tarde.



©$credits

En la gala hubo numerosos premios, pero destacaron dos éxitos. La serie Schitt´s Creeck fue la comedia vencedora recibiendo un total de 9 estatuillas y seguida de la serie dramática Successión, que recibió 7. Entre otros, recibieron premios Eugene Levy por su papel en Schitt´s Creeck, Julia Garner por su papel en la serie Ozark, de Netflix, etc.

A pesar de haber sido una gala diferente y particular, será recordará siempre. La ceremonia virtual se ha celebrado de la manera más surrealista y cómica posible, haciéndonos olvidar durante unas horas lo difícil que está siendo transitar por esta pandemia.