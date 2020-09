Zendaya y su sencilla rutina de maquillaje que puedes replicar ¡así de fácil!

En cuanto al blush, se inclina por los aquellos de textura cremosa para un acabado dewy. Phyto-pigments Last Looks Cream Blush de Juice Beauty que podrás encontrar en Ulta ($25.00) es una propuesta ideal, pues sus cuatro tonos, aportarán al rostro un aire saludable y con glow .

Para cerrar esta fase, la también modelo busca definir sus cejas, pues no en vano a esta área la reconocen como el marco de la cara; así que es importante rellenar cualquier posible espacio sin vellos y darles forma. El Brow contour pro de Benefit ($14.50) tiene una gran variedad de tonos con los que podrás lograr un aspecto más natural.

©Ulta / Benefit / Milani Los productos en crema y con destellos son ideales para inyectarle vida a la piel y hacerla lucir saludable y luminosa

Fase 3:

Lo últimos detalles siempre dan el paso final hacia un look espectacular, y para esta joven actriz la mirada es muy importante; por lo que confesó que es amante de aplicar varias capas de máscara de pestañas para ‘abrirla’ e intensificarla. La Volum' express the colossal big shot de Maybelline New York ($7.98) es perfecta para separar y aportar mas volumen.

No existe un glow make up sin este protagonista. El iluminador es perfecto para aportar luz a los puntos del rostro que lo necesitan para un acabado radiante que hace del maquillaje diario de Zendaya un auténtico paso hacia la alfombra roja. El Star island highlighter de Ofra Cosmetics ($29.00) es ideal para cumplir este brillante objetivo.

©Maybelline New Yok / Ulta / Kylie Cosmetics El iluminador es el producto ideal para darle luz a los puntos más altos del rostro, como la punta de la nariz y encima de los pómulos

Los labios siempre son el toque final de un make up look, para aportar vida a todo lo antes hecho. Para la protagonista de Spiderman, los glosses son la mejor opción en su rutina, pues dan brillo sin mucho color y son favorecedores. Tienes opciones como el Sweet high gloss de Kylie Cosmetics ($16.00), un tono perfecto para le día a día.