El coqueto y tan esperado encuentro virtual de Jennifer Aniston y Brad Pitt

Tuvieron que pasar 15 años y un sinfín de historias personales entre Jennifer Aniston y Brad Pitt para que la pareja se volviera a reunir, al menos de forma profesional. Los ex esposos formaron parte de un proyecto muy especial en que interpretaron la versión virtual de la cinta Fast Times in Ridgemont High. Pero fue su interpretación la que dio mucho de qué hablar, pues entre escenas, sus seguidores aseguran que hubo un coqueteo, quizá de la chispa que queda del que fuera uno de los romances más sonados a principios de los 2000.

©@Jennifer Aniston Fan Page Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron parte de la cinta virtual Fast Times in Ridgemont High

Desde el principio se notó una cordialidad entre los dos, pues al saludarse lo hicieron por sus apellidos y con mucha emoción. “Hola, Aniston”, dijo Brad, un saludo que ella le contestó: ”Hola, Pitt”. En un intercambio de saludos, el actor le preguntó cómo estaba a lo que ella respondió: ”Bien, cariño. ¿Cómo estás?”.

En la misma llamada se encontraban personalidades como Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta, Dane Cook, Morgan Freeman y Henry Golding y Sean Penn, quien fue parte de la comedia estrenada en 1982.

Sin embargo, la línea que Jennifer tuvo que decir al personaje homónimo de Brad fue lo que encendió las alertas. “Hola Brad, sabes lo lindo que siempre pensé que eras. Creo que eres tan sexy, ¿vendrás por mí?”, expresó en su personaje.

©@Jennifer Aniston Fan Page Brad Pitt se sonrojó al escuchar la frase del personaje de Jennifer Aniston

Esto resultó un tanto familiar para él, quien no contuvo una pícara sonrisa al escucharla. Los demás actores entendieron de inmediato la referencia, pues hace 15 años ambos estaban casados. La escena subió de tono con la narración de Morgan Freeman, quien describió un encuentro amoroso entre ambos personajes, mismo que no le fue indiferente a los actores que escuchaban lo que supuestamente sucedía entre ellos dos.

Una relación bastante amena

A pesar de que ambos se separaron en 2005 luego de que Brad Pitt se enamorara de Angelina Jolie, entre ellos existe una cordialidad como la que pocas exparejas podrían presumir. Tan solo en enero pasado dieron de qué hablar cuando ambos asistieron a la entrega de los Screen Actors Guild Awards, en donde él se llevó el galardón por Once Upon A Time In Hollywood y ella uno por la serie The Morning Show.