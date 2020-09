Raúl de Molina revela que Chiquis Rivera dudaba de su matrimonio

Para muchos de los fans de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez fue toda una sorpresa saber que la pareja se separaba una vez más. Para Raúl de Molina, no tanto. El presentador de El Gordo y la Flaca reveló en el show de Univision que Chiquis le había confesado sus dudas sobre su esposo, y en una situación así El Gordo entiende a la perfección que hayan llegado al acuerdo de tomar caminos separados.

Aunque al principio dijo que no lo podía creer, al final aceptó que era algo que se esperaba desde hace tiempo. “Creí que iba a pasar antes. Chiquis me había confesado durante los Latin Grammy, ya hace tiempo atrás: ‘Oye, no. Él es muy joven. Que esto, que lo otro”, contó Raúl a su amiga Lili Estefan y a la audiencia de Univision.

El Gordo agregó que aconsejó a la entonces recién casada. “Pero dale un chance, por favor. Me gustan ustedes como pareja”, le pidió a Chiquis. Sin embargo, Raúl sabía que no todo marchaba del todo bien. “Ya tenía la duda desde hace tiempo”, agregó sobre la joven pareja.

El también fotógrafo tener su teoría sobre la separación, pues en época de pandemia muchas parejas pasaron más tiempo juntas de lo que estaban acostumbradas y llegó el punto en el que no se toleraban. “Me imagino que esto es lo que pasó con ellos también”, dijo convencido.

Lili, por su parte, cree que todo debería ser a la inversa, pues ahora que una de las partes de la pareja no sale a trabajar, haría que se unieran más. “Está pasando de todo. O la gente se separa o se une más. En el caso de Chiquis y Lorenzo, creo que ella tenía sus dudas. Creo que a Lorenzo le gusta divertirse demasiado y ella está más enfocada en la carrera... ¡No lo sé!”, agregó al final para evitar que usen sus palabras en su contra.

El 29 de junio de 2019 es una fecha que Raúl de Molina jamás olvidará. Ése día, en Pasadena, California, Chiquis y Lorenzo se daban el “Sí, acepto” en una mediática ceremonia. Aunque no invitaron a la prensa al enlace, el público de El Gordo y la Flaca se enteró del lugar y día de la boda cuando apareció en el show la invitación de la pareja.