Jacky Bracamontes prestó a sus hijas la corona que ganó hace 20 años, ¡y este fue el resultado!

A pesar de que Jacky no ganó la competencia, en una entrevista en 2017 al periódico mexicano Milenio, reveló que perder en Miss Universo le dio una valiosa lección de vida. “Yo creo que fue el conocer el fracaso, porque cuando llegué a Miss Universo queriendo ganar y con una mentalidad de que no había quien me parara, porque yo le eché todas las ganas y me preparé para llegar hasta ahí, pero no me tocó ganar; la vida. Dios me puso un alto y me enseñó lo que es un fracaso. Fue un gran aprendizaje, que me enseñó qué hacer ante un caso de fracaso, cómo salir adelante, cómo agarrarte de las cosas buenas para salir adelante. Y también el Miss Universo me dio la oportunidad de conocer culturas, mujeres muy bellas, hacer muy buenas amistades”.



