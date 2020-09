Exesposo de Marlene Favela dedica un mensaje a su hija y hace un guiño a la actriz

Luego de pasar unas semanas alejado de las redes sociales , George Seely, el exesposo de Marlene Favela decidió reabrir su cuenta de Instagram y lo hizo de la mejor forma: compartiendo unas fotos de la pequeña Bella. El empresario australiano llevaba un tiempo alejado de las plataformas, pero en vísperas del primer año de su hija, reapareció en la red. Seely compartió tres bellas imágenes de Bella y en una de ellas le dejó un lindo mensaje en el que hace referencia a la actriz de telenovelas, con quien estuvo casado dos años.

©Custom La encantadora bebé cumplirá un año de vida el próximo 12 de octubre

Seely escribió debajo de las imágenes de su hija lo siguiente: “I wish I can squeeze you 🥰🥰🥰🥰(Deseo poder abrazarte)”, “OMG you are so beautiful (Oh por Dios, eres tan bonita)” y en la última foto comentó: “You look like your mum 🥰❤️ (Te pareces a tu mamá)”. Recordemos que la actriz confirmó en junio pasado su separación de George Seely luego de dos años de matrimonio.

©@george.seely Estas fueron las tres imágenes de Bella con las que George Seely regresó a Instagram

Sus seguidores así como los de su expareja no dejaron de comentar el gran parecido que había entre madre e hija, sin embargo algunos le hicieron ver que ha estado ausente en la vida de la niña desde hace meses, a lo que él respondió: “Ella es mi hija, iría a la luna por ella”.