Paulina Goto despide a su padre con un emotivo mensaje: ‘Nuestro corazón se queda lleno’

Paulina Goto y su familia están de luto, tras el fallecimiento de su padre, el señor Eduardo Gómez Gerling, quien perdió la vida a los 57 años. Los reportes indican que el papá de la actriz falleció el miércoles 16 de septiembre a causa de un infarto. A través de sus redes sociales, la estrella de telenovelas como Un camino hacia el destino o Mi corazón es tuyo le dedicó unas palabras de despedida acompañadas de una serie de fotografías de algunos de los mejores momentos al lado de su papá y su familia.

©@paulinagoto Paulina Goto junto a sus padres

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de followers, Paulina escribió este emotivo mensaje, citando las sabias palabras que alguna vez su padre el brindó: “♾ La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón 💕 por que el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es la esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta (palabras de mi papá). Amor… eso fuiste papá y nuestro corazón se queda lleno✨”.

La también cantante agradeció a sus amigos, fans y colegas del medio por las condolencias, así como las muestras de afecto en estos duros momentos por los que ella y sus seres queridos atraviesan: “Gracias a todos por sus mensajes, su presencia y todas las muestras de cariño para nuestra familia ❤️”.

©@paulinagoto El padre de Paulina Goto siempre la apoyó en la búsqueda de sus sueños

Sus fanáticos se solidarizaron con ella, enviándole todo tipo de mensajes, así como sus amigos cercanos del medio del entretenimiento. La actriz Ana Brenda Contreras le comentó: “Lo siento muchísimo Pau. Un abrazo apretado ❤️”. Sherlyn también se sumó a las condolencias. “Mi bebé lo siento mucho te abrazo el corazón”. Dulce María dejó un mensaje de fortaleza para su colega: “Dios los bendiga y los conforte Pau, te mando un abrazo enorme, a ti y a tu familia lo siento mucho 🙌🏼🙏🏻”.