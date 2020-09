El duro momento de Ana Patricia Gámez tras su regeso a ‘Enamorándonos USA’

Para Ana Patricia Gámez los últimos meses han sido de los más tristes en su vida, pues el pasado 28 de junio perdió a su padre, el señor Juan Gámez . Poco a poco la presentadora de televisión se va recuperando de dicha pérdida, pero al ser un suceso tan reciente, las heridas de su corazón no terminan por sanar. Durante la transmisión de Enamorándonos USA (UniMás), del pasado miércoles, Ana Patricia rompió en llanto cuando un participante recordó a su fallecida madre, y para la conductora fue inevitable no pensar en su papá y en todo el dolor que ha padecido desde su deceso, hace dos meses.

©@anapatriciatv El papá de la presentadora falleció hace dos meses

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 (NBL) se conmovió profundamente cuando escuchó el relato de uno de los concursantes del show, quien perdió a su mamá hace unas semanas en Venezuela. Tan pronto escuchó las palabras del ‘enamorado’, Ana Patricia derramó unas lágrimas. “Yo perdí a mi papá hace poco, pero el día de tu boda, ambos (el padre de ella y la mamá del concursante) van a estar bailando en el cielo”, le dijo Ana Patricia al participante del programa, el cual no podía dejar de llorar. En tanto, su compañero, Rafael Araneda se acercó a ella para tratar de consolarla un poco.

©@anapatriciatv El conductor Rafael Araneda consoló a Ana Patricia y le dio unas palabras de aliento

Al terminar el show, Ana Patricia salió del foro de Enamorándonos USA y desde su automóvil agradeció a todos los que se solidarizaron con ella luego del episodio que vivió en la transmisión del programa. La mamá de dos niños agregó que la tristeza por la pérdida de su papá llega en el momento más inesperado y que es ahí, cuando no puede evitar derramar algunas lágrimas.

“Muchas personas la igual que yo han perdió un ser tan amado tan especial. Y a pesar de que en este regreso al trabajo han visto a la misma Ana Patricia bromista, que sonríe, que disfruta de la vida, ahora me acompaña un dolor y un recuerdo que me llega de repente, que yo no se cuando me va a tocar el corazón y va a suceder lo que sucedió hoy en el programa”, dijo en una serie de videos que compartió en Instagram stories.