Hijo de Biby Gaytán denuncia ataque contra su primo en una plaza

Eduardo Capetillo Jr., el hijo mayor de Biby Gaytán, se encuentra indignado por una situación que vivió su primo. A través de sus redes sociales, el también hijo de Eduardo Capetillo denunció que uno de sus primos fue víctima de una agresión a manos de nueve sujetos, quienes lo golpearon hasta dejarlo gravemente herido y con riesgo de una lesión bastante serie en el ojo izquierdo.

©@eduardocapetillog Eduardo Capetillo Jr. reveló que a su primo lo golpearon nueve personas

Todo ocurrió el pasado 12 de septiembre, mientras el primo de los hijos de Biby se encontraba en un restaurante dentro de una plaza comercial al sur de la Ciudad de México. “Es inaceptable que nueve individuos agarren a golpes a una sola persona. Muy machos, pero no pueden con una sola persona. No es posible que el lugar y la plaza no hagan absolutamente nada y se quieran lavar las manos”, escribió con impotencia al ver que el personal de seguridad no hizo nada por su primo.

©@eduardomrban De acuerdo con publicaciones de los familiares de la víctima, su estado es grave y podría perder un ojo

En la publicación del primogénito de la pareja de Baila Conmigo, se aprecia al chico lleno de sangre y aún dentro del restaurante en donde todo ocurrió. Eduardo Marban, también primo del hijo de Biby, publicó las radiografías del joven así como un par de fotos en donde se aprecia la seriedad de su estado de salud.

La impotencia de una pareja

Di Cedeño, prometida del chico, también denunció la triste situación a través de sus redes sociales, en donde detalló que desde un inicio los golpeadores se apreciaban agresivos y que el primo de los Capetillo no hizo nada más que protegerla. “Aproximadamente unos nueve hombres que desde que llegamos se veían con ciertas características físicas y en su actitud, las cuales invitaban a guardar cautela... De repente se levantaron y empezaron a golpear a un chavo que iba pasando. Mi prometido se paró para retirarnos del lugar y lo golpearon por la espalda, lo golpearon en el ojo izquierdo, quedó lleno de sangre”.