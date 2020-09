Sebastián Yatra cancela los planes que tenía pendientes con Tini Stoessel, ¿qué pasó?

Sebastián Yatra y Tini Stoessel pusieron fin a su historia de amor de más de un año en marzo pasado. A pesar de su decisión de tomar caminos separados, los fans de la pareja tenían la esperanza de volverlos a ver juntos en alguno de los proyectos laborales que todavía tenían pendientes. EL más importante, quizá, era la serie de Disney Plus que ambos habían pactado pero que por motivos de la pandemia se tuvo que posponer. Sin embargo, el cantante colombiano terminó con las ilusiones de la gente, pues confirmó que ese plan ya está cancelado.

©@tinistoessel Sebastián Yatra y Tini Stoessel fueron una de las parejas más queridas por el público

“La serie nosotros la íbamos a estar grabando en marzo, abril y mayo de este año, y bueno con todo lo que pasó del COVID-19 tocó posponerla, moverla, y queríamos lograr grabar en el 2020”, aseguró el cantante en un live en sus redes sociales, en donde sus fans no querían quedarse con la duda de qué sucedía con la serie.

“No hay forma todavía (de grabar), y yo ya para el 2021 tengo otros compromisos y otras cosas, entonces lastimosamente no voy a poder grabar la serie”, dijo al final, rompiendo el encanto de que se reuniría con su ex. Esa desilución quedó marcada no sólo en sus fans, sino en los comentarios que le enviaron a Yatra, pues aunque lo apoyen con los proyectos de música que tanto le apasionan, extinguió la llama de la esperanza que sus admiradores guardaban sobre este tema.

El adiós a una pareja

Tanto Sebastián Yatra como Tini Stoessel dieron su versión sobre la ruptura y lo que los llevó a decidir ya no estar juntos. Ambos coinciden en que entre ellos existe una relación cordial, aunque es claro que ya no son tan amigos como antes.