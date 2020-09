Cardi B le pide el divorcio a Offset luego de tres años de matrimonio

Cardi publicó un mensaje en sus redes: ”No, no es correcto que alguien haga trampa ... ¿Pero qué quieres que haga? ¿Empezar de nuevo y volver a ser engañada? Esto le pasa a todos y a mí también, a ti también... La gente maneja su relación de manera diferente”. La pareja permaneció junta y en abril de 2018 Cardi reveló en Saturday Night Live que estaba embarazada. Su hija nació el 10 de julio de 2018. Offset tiene también tres hijos de relaciones anteriores.



Cardi habló sobre la infidelidad de Offset con la revista Vogue en enero de este año: “Él me respalda para todo, yo lo respaldo para todo, así que cuando eres infiel, estás traicionando a la persona que más te respalda”. “Para mí, la monogamia es lo real”. Y continuó: “cuando mi esposo y yo nos metimos en nuestros problemas, ya sabes, él nos engañó y todo eso, decidí quedarme con él y trabajar con él, mucho. La gente estaba muy enojada conmigo; muchas mujeres se sintieron decepcionadas de mí. Si amas a alguien y dejas de estar con él, y estás deprimido y las redes sociales te dicen que no hables con esa persona porque te engañó, no estás realmente feliz por dentro hasta que tengas la conversación. Entonces, si vuelves con ellos, es como... ¿cómo puedes? Nos decepcionaste a todos”.