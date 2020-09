El gran momento de Danna Paola

Ha sido una locura esta cuarentena y diferente a como yo me lo esperaba, muy inesperado. Obviamente nos hemos cuidado mucho y todo, pero hemos reestructurado nuestra manera de trabajar. No he parado y la verdad que eso es algo que me ha motivado muchísimo. Me he montado un estudio en casa, he estado promoviendo mi álbum desde aquí, hemos salido muy pocas veces a grabar el videoclip con el mínimo de gente, fuimos a Miami a Premios Juventud. Ha sido de repente muy loco tener que salir de la ciudad, pero trabajando desde casa. Un aprendizaje muy grande que he disfrutado mucho.

No, de nada. Pienso que esto de crecer dentro del medio me ha hecho aprender cada vez más sobre mí misma. No tengo otra vida que no sea esto. No me puedo arrepentir de nada, porque todo lo que he hecho me ha transformado en la mujer que soy hoy y creo que justo de eso se trata la vida, de aprender de lo bueno y lo malo, del mal de amores, de todo.

¿En algún momento de tu carrera decidiste abandonar todo y seguir otro rumbo?