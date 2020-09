Ana Brenda Contreras abre su corazón para contar los episodios de ansiedad que vivió

“Sabía que en algún momento de mi vida me iba a suceder que no iba a poder despedirme de ciertas personas. Me pasó con mi abuelita, me pasó con mi abuelito y me terminó pasando con mi papá porque sucedió de una manera inesperada”, comentó. ”Todo tu mundo se derrumba. Quienes han vivido la perdida de un padre o de una madre... saben que es de las cosas más difíciles que le pueden pasar a alguien. Sentí que me habían matado a mi niña interior”.

Los pensamientos de ansiedad que tuvo Ana Brenda Contreras

La partida de su padre hizo que la actriz tuviera pensamientos negativos de manera general, en especial porque cubrió el proceso de duelo con una carga de trabajo. “Pensaba: ‘me voy a morir. No sé qué sigue ni cómo voy a salir de esta’”, contó junto a los síntomas que tuvo, entre ellos falta de aire y presión en el pecho que ella lograba sacar llorando o haciendo alguna actividad física.

©@anabreco Ana Brenda encontró el camino que necesitaba para sentirse mejor, incluso durante la pandemia

A pesar del éxito de su trabajo, su vida personal seguía marcada por la ansiedad, misma que se multiplicó cuando se mudó a Atlanta. “Dicen que las tres peores cosas para un ser humano es la terminación de una relación, que se te muera un ser querido y una mudanza. ¡Yo viví las tres en poquito tiempo y no sabía cómo lidiar con ellas!”, contó. Su cuerpo empezó a protestar más, esta vez con Síndrome de Intestino Irritable y estrés.

“Llegó un momento en el que temí por mi vida. Pedí ayuda, fui con un psiquiatra”, dijo sobre la ayuda que recibió. Aunque se siente mejor, la pandemia a veces no hace fácil sobrellevar la situación: “Hay días que tienes la sensación de no saber qué va a pasar”.

Lo que también la ayudó fue la meditación y el ejercicio. “No es fácil... Hay una parte de mí, positiva que confía en que todo va a estar bien. Hay que tratarnos y no eres el único. No estás solo. Es normal”, dijo para ayudar a quienes se hayan identificado con ella.