Hermana de Gelena Solano da señales de mejoría, tras salir del coma

©@nframcisco_solano Stephanie, de 32 años, se sometió a una lipoescultura que salió mal, pues en pleno quirófano, sufrió un ataque cardíaco

La periodista insistió en la importancia de escuchar los consejos de la familia e investigar más sobre el lugar dónde uno tiene planeado llevar a cabo un procedimiento médico. “Hemos vivido momentos muy difíciles y es una muestra de que muchas veces tenemos que hacerle caso a nuestros seres queridos cuando nos aconsejan y tienen malos presentimientos. Una vez más, basado en esta situación que nos ha tocado vivir, les pido que por favor se cuiden, que investiguen bien la clínica, el doctor, y los reviews antes de someterse a cualquier cirugía estética. Háganse un físico, no vayan solos, asegúrense de que estén bien de salud antes de cualquier cirugía”.

En su mensaje, Gelena explicaba que su hermana no atendió a sus consejos, ni a los de sus otras hermanas, quienes le pedían que por favor desistiera del procedimiento estético. “Stephanie no nos hizo caso y no tienen idea por lo que estamos pasando. Muy pronto la van a transferir a un hospital de NY para tenerla cerca y poder verla, donde recibirá terapia para volver a caminar y para tener más fuerzas en las manos y en el cuello. Un proceso que puede durar hasta un año”, agregó la reportera de Univision.

“¡Les comparto esto para que entiendan que la idea es que se cuiden! No quiero que nadie pase por una situación como esta. Stephanie continúa sin entender que pasó, y se encuentra desesperada por salir del hospital. Aún no tiene fuerza en las manos ni para agarrar un tenedor pero poco a poco, con Dios adelante, podrá salir bien de esto. Gracias una vez más por su cariño y oraciones. 🙏😘❤️😢”, concluyendo así con su mensaje.