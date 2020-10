EL GRAN MOMENTO DE DANNA PAOLA

¿Cómo la has pasado en esta cuarentena? Ha sido una locura esta cuarentena y ha estado diferente a como yo me lo esperaba, la verdad. Ha sido muy inesperado todo esto. Obviamente nos hemos cuidado mucho y todo, pero hemos reestructurado nuestra manera de trabajar. No he parado y la verdad que eso es algo que me ha motivado muchísimo. Me he montado un estudio en casa, he estado promoviendo mi álbum desde aquí, hemos salido muy pocas veces a grabar el videoclip con gente el mínimo de gente, fuimos a Miami a Premios Juventud. Ha sido de repente muy loco tener que salir de la ciudad, pero trabajando desde casa. La verdad que ha sido un aprendizaje muy grande que he disfrutado mucho.

Empezaste en esto desde muy pequeña, ¿qué recuerdas de esa época? Demasiadas cosas, podría hacer una lista enorme. Creo que esta ilusión de seguir manteniendo todavía es algo que me sigue acompañando todo el tiempo. La ilusión, las ganas y los nervios, el que me siga apasionando demasiado lo que hago y que cada vez quiera seguir aprendiendo más. Estos proyectos inesperados que me da la vida, hoy en día estar armando al 100% mi propio proyecto musical fue maravilloso, el componer canciones, el que nunca me imaginé. Nunca me imaginé que de ser una niña de cinco años estaría acá. Ha sido un recorrido gigantesco, que me ha llenado mucho y muy bonito. Ha sido un camino luminoso y me siento muy agradecida con cada etapa de mi vida.

¿Te arrepientes de algo? No, de nada. Pienso que esto de crecer dentro del medio me ha hecho aprender cada de vez más sobre mí misma. No tengo otra vida que no sea esto. No me puedo arrepentir de nada, porque todo lo que he hecho me ha transformado en la mujer que soy hoy y creo que justo eso se trata la vida, de aprender de lo bueno y lo malo, del mal de amores, de todo.