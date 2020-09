Dayanara Torres se convierte en diseñadora para remodelar un lugar muy especial en su hogar

Dayanara Torres puso manos a la obra para cambiar un detalle de su hogar que ya no parecía inspirarla. Y es que después de muchos meses de trabajar en casa, a la ex Miss Universo ya no le agradaba tanto el espacio que tiene destinado a su oficina en casa. Pero en vez de hacer una costosa remodelación, optó por cambiar pequeños detalles que inspiraron a muchos de sus fans.

Loading the player...

“Con ganas de hacer cambios”, escribió la también ex esposa de Marc Anthony sobre la idea con la que despertó. ”¡Me encanta la decoración, le he decorado casas a mucha gente desde hace muchos años!”, agregó muy orgullosa del estilo que tiene para dar un toque especial a los espacios de un hogar.

©@dayanarapr Dayanara compartió con sus seguidores el cambio que tanto necesitaba en un espacio personal

La visión de Dayanara va más allá de un sólo gusto, pues reveló que a veces ni siquiera tiene que estar en el lugar para remodelarlo con resultados favorables. “Hasta remotamente, con solo las medidas del lugar y se lo dibujo en papel cuadriculado...”, explicó a sus fans sobre esta pasión.

¡Y claro que aplicaría ese don para su oficina en casa! En muy poco tiempo, Dayanara cambió su escritorio y le dio una apariencia de mármol gracias a un vinilo de mármol blanco que resaltó su mueble. De manera más ordenada, despejó su lugar de trabajo y, además de dejar algunos objetos decorativos, sólo tiene a la mano sus herramientas de trabajo.

Prueba de su talento

Además de decoradora de interiores, Dayanara Torres también es famosa entre sus amistades por organizar fiestas inolvidables. La más reciente fue la de su querida sobrina, Andrea, quien en julio celebró sus 15 años. Para que la chica, a quien de cariño le dice Colors, no se quedara sin fiesta por la pandemia, Dayanara organizó todo para decorar su hogar y que sus amigos llegaran en caravana a felicitarla en este día tan especial.