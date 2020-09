Ángela Aguilar, siempre positiva: ‘Siento que este tiempo lo he usado muchísimo para crecer’

Y hablando un poco de recetas, Ángela nos compartió su batido favorito, el cual es un must cuando tiene una agenda repleta de compromisos. “Cuando tengo muchas que hacer, y es muy temprano, no tengo hambre pero si tengo que tener algo en el estómago. Entonces mi mamá me hace licuado de leche con plátano, mantequilla de maní, un poco de azúcar morena, le pone su huevo secretamente, y lo bate y le queda delicioso y es súper nutritivo, te da muchísima energía para que estés lista para las entrevistas”.

En estos meses en casa, Ángela confesó que también ha dedicado su tiempo a nuevas actividades. “Le he agarrado gusto al ejercicio, casi nunca lo hacía. También estoy súper metida en el yoga y todos los días estoy tratando de hacer abdominales”. Durante los últimos meses, ha trabajado en algo muy importante: en sí misma. “He estado tratando de enfocarme en mi bienestar mental, físico y emocional, siento que este tiempo lo he usado muchísimo para crecer. Soy una persona completamente diferente que cuando entré a pandemia”.

Lo que viene para Ángela Aguilar

Con tanto tiempo en casa y con una creatividad desbordada, la joven de 16 años supo cómo sacar provecho de estos meses tan inusuales: se puso a trabajar en su siguiente disco. Sí, así como lo lees, ¡pronto escucharemos lo nuevo de Ángela! La joven adelantó que pasa gran parte de su día enfocada en su próxima producción, la cual incluirá una colaboración con Christian Nodal. “Ahorita estoy trabajando en mi disco, estoy metida en el estudio y estoy muy contenta para poder crear un producto muy bueno”.