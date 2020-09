‘Keeping Up With The Kardashians’ anuncia su temporada final tras 14 al aire

Después de 14 largos años, Keeping Up With The Kardashians finalmente llega a su fin. La familia anunció la noticia el martes por la tarde en las redes sociales. Kim Kardashian compartió la imagen promocional de la primera temporada y la declaración de la familia en su pie de foto.

“Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians”, escribió la empresaria, quien gracias al show alcanzó fama internacional. “Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, agregó la segunda hija de Kris Jenner.

Las Kardashian agradecieron a los “miles de individuos y empresas” que han sido parte de la experiencia e hicieron una mención especial a Ryan Seacrest, E! y su equipo de producción en Bunim/Murray. El sincero anuncio está firmado por los miembros de la familia que se hicieron conocidos por mostrar al mundo su día a día, Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick.

Kim habló sobre su experiencia personal en el programa y agregó: “Sin Keeping Up with The Kardashians, no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecida con todos los que me han visto y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos e increíbles 14 años. Este programa nos convirtió en quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre”.

©@kimkardashian La familia Kardashian hace 14 años, en la primera temporada del reality que cambió sus vidas

E! Network, la cadena hogar del reality, dijo en un comunicado: “E! ha sido el hogar y la familia extendida de las Kardashian-Jenner durante lo que serán 14 años, presentando las vidas de esta familia empoderadora. Junto con todos ustedes, disfrutamos siguiendo los momentos íntimos que la familia compartió con tanta valentía al dejarnos entrar en su vida diaria”. La empresa continuó: “Si bien ha sido un privilegio absoluto y los extrañaremos de todo corazón, respetamos la decisión de la familia de vivir sus vidas sin nuestras cámaras”.

Kourtney había expresado su deseo de dejar el programa y anunció a principios de la temporada 18 que daría grandes pasos hacia atrás. Después de que Kourtney y Kim se metieran en una infame pelea de bofetadas, ella explicó en el confesionario: “He decidido dar un gran paso atrás de la filmación y elegir qué permitiré que sigan las cámaras”. Más tarde llamó al programa “tóxico” y le dijo a Vogue Arabia: “He estado filmando el programa sin parar durante 14 años, 19 temporadas y 6 temporadas derivadas... Me sentía insatisfecha y se convertiría en un ambiente tóxico para mí que consuma tanto de mi vida como antes”.