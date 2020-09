¿Es este el paradero de Sergio, el hermano menor de Luis Miguel?

“Le vi en una entrevista que está con su hermano Alejandro, le dije a Yoli ‘uy está hecho un hombre’. Me dijo: ‘ya lo he visto mamá’, pero se calló. Luego me dijo: ‘mejor no decir nada’, le digo ‘por qué’, me dice ‘porque él ha estado trabajando en El corte inglés, creo que tiene una hija. Deseo que le vaya bonito, fue un chico mío, cantaba tanto o mejor que el hermano ¿eh?’”, confesó Yolanda en aquel entonces.

Sergio, un niño que creció entre países

La mujer agregó que Mario Gallego, tío del cantante, quiso hacer famoso al niño y lo llevó a varios show de televisión en España. Incluso asegura que pretendía sacarle dinero a Luis Miguel. Pero El Sol se enteró y se llevó a su hermano a México. También se sabe que Sergio quedó bajo la tutela de su abuela paterna Matilde Sánchez, pero al fallecer, la custodia quedó en manos del medico de la familia, Mario Octavio Fonseca.

Sergio creció y se mantuvo a raya de la vida de su famoso hermano. Hoy, de 36 años, aún es catalogado como uno de los misterios de la vida de Luis Miguel. Sin embargo, gracias a una foto que se hizo viral a mediados de 2019, demuestran que tiene una buena relación con Alejandro, el otro hermano de Luis Miguel.