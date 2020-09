Sharon Fonseca y las primeras compras para recibir a su hija

Aunque aún faltan algunos meses, Sharon Fonseca ya empieza a prepararse para la llegada de la cigüeña. La modelo venezolana ya fue de compras para tener lista la ropita de su bebé antes del gran momento. Eso sí, quiso ser muy cautelosa y no llevar cosas innecesarias o que después puedan resultar inservibles porque no le gusten a su hija en común con Gianluca Vacchi.

©@gianlucavacchi Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi están felices por la próxima llegada de su bebé

“Me tome el día para empezar algunas compritas de bebé (Sí, les digo empezar porque literalmente me tomé todo el tiempo para investigar y ver qué cosas me gustaría y que no son necesarias)”, explicó la futura mamá en una de sus publicaciones en Facebook.

“Todos los bebés son distintos, así que para muchas cosas tengo que esperar a ver qué le va gustando a ella también. ¿Alguna recomendación?, agregó. Rato después compartió en su cuenta de Instagram lo que había adquirido para la pequeña. “No quiero comprar excesivamente cosas que no necesita, que no vamos a usar tanto”, aclaró.

Lo que sí se llevó fueron bodies que considera muy importantes y que le recomendaron usar por la comodidad que proporcionan. “Compré con manga larga, manga corta. Compré termómetro... No quiero comprar tantos chupones porque me dijeron que tengo que esperar a ver cuál le va a gustar”, aseguró. Además, ya tiene cosas para el posparto, pero quedó en mostrarlas después.

Sharon Fonseca, feliz y animada en su dulce espera

Aunque hace unos días sonaron las alarmas por la poco común ausencia de Sharon en las redes sociales, la modelo venezolana explicó que todo estaba en orden y que sólo necesitaba descansar luego de sus vacaciones por Ibiza.