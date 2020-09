Ivy Queen nos habla en exclusiva sobre ‘Next’, su nuevo éxito musical

Si existe una artista que nunca termina de sorprender a sus fans es Ivy Queen . “La reina del reguetón”, “La potra”, “La caballota”, “La Diva” y sus demás alter egos están a punto de lanzar a nivel mundial su nuevo sencillo titulado NEXT este viernes 11 de septiembre. Fiel a su estilo desenfadado, Martha Ivelisse Pesante –su nombre de pila– ha sido una de las primeras mujeres en conquistar el difícil mundo de la música urbana y este éxito sigue su fiel a su filosofía que busca reivindicar a la mujer, tal y como lo ha venido haciendo desde mucho antes que explotara el género. Con el paso del tiempo y con más de 20 años pisando fuerte en la industria musical, sus canciones siguen siendo escuchadas en la actualidad al llenar cada lugar en el que se presenta tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.

©@beatscommunications Behind the scenes exclusivo de su nuevo video musical ‘Next’

Aunque la pandemia interrumpió su gira Raíz No Rama Tour por toda la Unión Americana, la cual arrancó en febrero pasado, Ivy Queen no ha parado de trabajar en casa y ha logrado reinventarse una vez más; prueba de ello será visto en su nueva propuesta musical.

Al respecto, HOLA! USA conversó con ella para hablarnos sobre todo su proceso creativo en NEXT y la producción del video, del cual tenemos en exclusiva imágenes de sus looks y cambios de vestuario con los cuáles sorprenderá una vez más a su gran legión de fans que ha traspasado tres generaciones.

Asimismo, la matriarca de la música urbana se animó a contarnos sobre sus planes no muy lejanos de llevar a la pantalla su vida por medio de un documental o una serie y ya tiene en mente los requisitos que busca en la persona ideal que la interpretaría.

“Para el medio de la música urbana latina considero que mi rol es uno matriarcal, mi instinto de madre siempre está activo.”

HOLA! USA: ¿Cómo ha sido tu tránsito en estos tiempos de pandemia?

Ivy Queen: Uno como ser humano aprende a moldearse y a manejar lo que le toca. Aún así cuando uno ve el panorama un poco incómodo, en mi caso personal busco maneras de refugiarme y veo a mi hija en su inocencia sonreír y jugar como si nada. Mirar a Nairobi me es suficiente para darme la fuerza y seguir adelante. Estoy en mi casa de Miami y Nairobi está feliz porque me ve más.

HOLA! USA: ¿Cuando llegó la pandemia, te encontrabas en plena gira, cómo afectó tu música?

Ivy Queen: Así es, no he parado de trabajar porque venía de mi tour y estaba en plena carretera cuando esto sucedió. Venía con dos buses llenos de mis empleados, camarógrafos, haciendo podcasts y contenido, grabando parte del documental de mi vida de mi convivencia con mis empleados y mis fans. Mi hija me veía dos o tres veces de manera virtual y ahora ella está feliz. Aunque me he adaptado a trabajar desde casa ya me pican los pies y las manos y ya me quiero ir a lo mío.

Háblanos de Next, tu nuevo sencillo…

Next me encanta, es una propuesta muy espectacular porque estamos criados desde siempre que a los hombres se les hace más fácil que terminen una relación y que digan “next” y por ello no es señalado o sea, no le pasa nada. Entonces, una mujer no puede hacer lo mismo y de eso trata la canción. Es una tema que tiene mucha alegría, es un reguetón, es un himno para que la mujer tenga una voz, ese ha sido mi trabajo por más de dos décadas y pico. Next tiene una frescura y un coro que sé que las mujeres lo van a aceptar y los hombres la van a terminar cantando también.

Cuéntanos sobre la realización del video...

El video igual pasó por la misma prueba de rigor sanitaria, es decir, toda la gente que participó se hizo la prueba del COVID-19, todos estábamos limpios y no hubo esa conglomeración grande de gente. En el video hice lo que siempre me gusta hacer que es cambiarme de look, me gusta la moda y no me gusta verme siempre igual. Mi signo es piscis y en honor al agua hay tiburones y quise también usar un traje de tiburón espectacular hecho con cristales de Swarovski. Bueno, va a ser un escándalo porque a mí como me gusta eso de la moda, cambiar y la metamorfosis, yo digo que soy hija del camuflaje porque cuando me esperan de una manera vengo de otra. Me gocé el video, me gocé del hecho de ver a los directores felices por volver a activarse en el trabajo.