Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda vuelven a la carga con ‘Enamorándonos’

“En ese sentido, no me puedo quejar. Soy una persona que se adapta a cualquier situación, el problema es cuando eso afecta a las personas que quieres y amas; por ejemplo mis niños que son chiquitos y no entienden que no deben de salir, que no deben de saludar, que no deben de jugar. En todo caso, Giulietta está más grande y entiende más, Gael está más chiquito. Obviamente, la pérdida de mi padre fue lo más doloroso en ese tiempo, pero no fue por COVID. Por COVID fue que no pude viajar cuando murió, pude hacerlo antes y me pude despedir. Estar presente en su entierro y la misa por Zoom es algo que me va a quedar marcado para toda la vida”, afirmó la mexicana.

Pero volviendo al show, no cabe duda que ambos ha formado una dúo efectivo y dinámico cuya química se palpa al momento que ellos mismos nos describen la bonita relación laboral que han conformado al frente de Enamorándonos.

“Fantástica, Ana Patricia es una mujer muy agradable y desde el primer día hemos trabajado juntos. Nos divertimos mucho en los ensayos o a veces cuando hay que hacer las promos lo hacemos con mucha risa y aquí estamos, bromeando, buena mancuerna”, resalta el chileno.

Por su parte, Ana Patricia sostiene: “Es mi pareja televisiva (risas), creo que es muy bonito trabajar con alguien que te hace reír. Para mí es muy importante pasarla bien en un proyecto y gracias a Dios que no pude tener un mejor compañero que Rafa”.