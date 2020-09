Suegra de Biby Gaytán confiesa que no quería a la actriz para su hijo

Detrás de un matrimonio ejemplar, siempre hay una historia que pudo haberlo cambiado todo. Y en el caso de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, no es la excepción. Aunque la pareja es una de las más sólidas del espectáculo, los inicios de su relación estuvieron marcados por comentarios y personas que no estaban del todo contentas con su unión. Y sorpresivamente, Doña Mary, mamá de Eduardo, era una de ellas.

Aunque hoy se llevan de maravilla y María del Carmen Vázquez Alcaide es incluso parte de los videos de cocina de Biby, hace más de dos décadas las cosas eran muy distintas. Fue justo en uno de los clips de la actriz y cantante en donde su suegra confesó que no estaba muy contenta de que fuera la novia de su hijo.

“Los quiero tanto a los dos. A ti te quiero, tú sabes que soy tu madre y te quiero muchísimo hija”, dijo de corazón la suegra de Biby, a lo que la actriz contestó que lo sabía. Lo que no tenía en mente fue la confesión que su suegra de 91 años le haría en segundos.

©@bibygaytan Biby Gaytán y Eduardo Capetillo forman una linda familia junto a sus cinco hijos

“Te voy a decir una cosa, al principio no te quería”, dijo sin rodeos la mamá de Eduardo. Una confesión que causó la risa de Biby, quien no tiene problema por las palabras de Doña Mary, pues para ella lo que importa no es el principio, sino la relación actual. Además, su suegra de inmediato empezó a resaltar sus cualidades, probando que tiempo atrás estaba equivocada.

La confesión de Eduardo Capetillo

Hace unos meses, el mismo Eduardo Capetillo reveló en uno de sus videos que cuando estaba a punto de darle el “sí, acepto” a su esposa, mucha gente le decía que lo pensara bien.