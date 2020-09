Emocionada, Dulce María nos cuenta de su embarazo: ‘Estoy esperando a este bebé con todo el amor del mundo’

Dulce María confesó que ella, desde antes de la pandemia, ya era una persona espiritual, pero que ahora es más. “Últimamente me he acercado muchísimo a Dios, ahora sí que me he encomendado a él”. La artista, quien cumplirá su primer año de casa en noviembre, dijo: “Cuando un alma decide venir y está tan segura de que quiere venir en este momento, es por algo. Estoy esperando a este bebé con todo el amor del mundo y tratando de ser la mejor versión de mí”.

¿Ya hay nombres para su futuro hijo o hija? ¡No! Dulce María contó que eso será una de las cosas más complicadas para ella. “No, yo creo que eso va a ser lo último lo más difícil, soy súper indecisa y la verdad que todavía no”.

Sobre sus amigas más queridas, las cuales ya son mamás o están a punto de serlo, comentó que han sido de gran ayuda. Anahí , quien tiene a Manuel, de tres años, y a Emiliano, de siete meses, le ha dado valiosos consejos. Con Sherlyn , que recién tuvo al pequeño André, ha intercambiado mucha información, mientras que, con Zoraida Gómez, ha compartido casi las mismas emociones, ya que ella está adelantada solo unos meses.