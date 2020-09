Daniel Sarcos, de luto tras el fallecimiento de su padre

Daniel Sarcos vive uno de los momentos más tristes de su vida, tras el fallecimiento de su padre, el señor Daniel Enrique Sarcos Yguaran. A través de sus redes sociales, el conductor de televisión dio a conocer a sus seguidores la triste noticia de la partida de su papá, quien murió el pasado sábado 5 de septiembre. En su mensaje, el también actor recordó algunas anécdotas de su infancia, así como las grandes enseñanzas de le dejó su padre y que algún día espera poder transmitir a su pequeño hijo, Daniel Alejandro , fruto de su relación con Alessandra Villegas .

©@dsarcos Los tres ‘Danieles’: Daniel Sarcos con su padre y su hijito

En su perfil, el presentador compartió un par de imágenes; la primera, de sus días de infancia con su papá hace más de 40 años. La segunda, más reciente, es quizá una de las últimas fotografías de padre e hijo. El mensaje de Daniel comenzaba así: “Murió el Dr.Sarcos Yguaran , ha muerto mi padre. En la madrugada del sábado 5 de septiembre el corazón de mi padre se detuvo, murió el mestizo que logro ser reconocido en la radio como elegante locutor, el guajiro que se convertiría en abogado, el litigante que sin importar sus logros profesionales, nunca se desligó de su gente y sus raíces”.

©@dsarcos Del baúl de los recuerdos... Daniel de niño con su papá

“El hermano que nunca dudó en ayudar a todos sus hermanos menores para que se hicieran profesionales, mi padre, él que me enseñó a caminar de su mano por las grandes ciudades del mundo sin perder nunca el norte y a la vez con su ejemplo me hablaba de la igualdad de todos los seres humano, no importa en que pequeño pueblito de la geografía nos encontráramos, me decía: ‘Así son los contrastes de la vida, hace dos días estábamos en Rio de Janeiro y hoy estamos en este pueblo sin calles, ni electricidad, pero con la familia, hay que saber desenvolverse con igual comodidad en cualquier situación’”.