La romántica felicitación de Ricky Martin a su esposo Jwan Yosef: ‘Feliz cumpleaños mi alma’

Para Ricky Martin no hay fechas más especiales en su calendario que las de los cumpleaños de sus seres queridos. El pasado fin de semana, el intérprete de Fiebre dedicó una felicitación súper especial a su pareja, Jwan Yosef . El artista plástico celebró sus 36 años y para Ricky esa fecha no pasó desapercibida y en sus redes sociales compartió una fotografía de ambos con unas dulces palabras, dejando ver lo enamorado que está de Yosef, con quien tiene a sus cuatro hijos: los gemelos Matteo y Valentino, de 12 años, Lucía, de casi dos años, y Renn , quien está por cumplir un año.

©@jwanyosef El cantante y el artista plástico comenzaron su relación en 2016 y forman una de las parejas más sólidas del medio

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 14.6 millones de followers, el cantante publicó una imagen en blanco y negro en la que aparece con Jwan. Ambos aparecen de espaldas y en traje de baño frente al mar. “¡Feliz cumpleaños mi alma! Te amo tanto. ❤️🤍❤️”, puso Ricky junto a la postal. Agradecido por tan romántica felicitación, el festejado respondió: “BABA 😍😍😍”. La imagen tiene hasta el momento más de 525 mil likes y miles de comentarios por parte de los seguidores de la pareja, quienes le desearon a Jwan lo mejor en esta nueva vuelta al sol.

©@ricky_martin Con esta foto, Ricky felicitó a Jwan por un año más de vida

En su perfil de Instagram, Jwan dio un vistazo de su celebración de cumpleaños, la cual se llevó a cabo en las playas de Malibú, California, a unos 40 minutos de Beverly Hills, ciudad en la que ambos tienen una espectacular mansión, construida por el arquitecto Gregory Ain. El artista de 36 años publicó una imagen a color junto a Ricky y escribió lo siguiente: “Birthdays keep getting better ❤️ (Los cumpleaños siguen mejorando)”.