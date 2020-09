Francisca Lachapel presume su progreso con las clases de inglés: ‘Pensé que sería un sueño imposible de lograr’

Con el paso del tiempo, el hecho de desconocer el idioma empezó a afectarla en ciertos aspectos de su vida. “Perdí algunas oportunidades laborales, la oportunidad de hacer amistad con personas muy interesantes”. Incluso, Francisca comentó que la convivencia con la familia de su novio o sus amigos se le complicaba demasiado. “Las reuniones con la familia y los amigos de Francesco se volvieron muy estresantes, aunque siempre han sido muy pacientes y comprensivos, comencé a sentir vergüenza”.

Cansada de esas emociones, Francisca decidió tomar acción y puso manos a la obra. La presentadora de Despierta América ya casi domina el idioma, aunque aún le faltan muchas cosas por aprender. Lachapel quiso compartir su historia para inspirar a otras personas que como ella, estén pasando por una situación similar. “Ten paciencia y nunca dejes de estudiar. Lo juro, he llorado, me he sentido avergonzada, pero no he parado. Hoy te digo…todo en la vida lo puedes lograr, solo necesitas voluntad y determinación”, dijo.