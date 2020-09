La estrella del pop ucraniano, NK acaba de lanzar su video más reciente, ‘A huevo’ y lo tenemos en exclusiva

NK compartió algunas ideas sobre A huevo y su nuevo álbum con HOLA!, aquí la entrevista con ella:



HOLA !: ¿De dónde viene el título A huevo?

NK: Cada vez que visito México y América Latina tengo una experiencia excepcional, un estado de ánimo vibrante, un impulso y sentimientos inolvidables. Todas estas emociones se pueden expresar con esta candente palabra, “A huevo”. Solía escucharlo de la gente todos los días en México. Supongo que esa fue la inspiración para crear esta canción. Hay muchos elementos auténticos, especialmente sombreros en mi video. Siento que estoy cumpliendo mi sueño de infancia inspirado en ese sombrero mexicano. También recuerdo cantar la famosa canción mexicana Cucurucucu con mis padres. Por eso llamo a mi video A huevo como el símbolo de la realización de la promesa de infancia de interpretar música latina.



HOLA!: ¿Cómo describirías el sonido de tu nuevo álbum?

NK: Es música ecléctica en la que se combinan diferentes sonidos e idiomas. Todo lo que absorbí mientras vivía, trabajaba o viajaba por diferentes países. Hasta el más mínimo detalle de esas experiencias lo reflejo en mi música. La música latina ha estado en mi sangre desde la niñez, y ese sombrero de México realmente influyó en mi visión de vida, en mis preferencias musicales y el amor por esa cultura. Cada vez que lo miraba [el sombreo] soñaba con cantar e interpretar música latina y ahora lo combino con mi estilo musical de culturas fusionadas. Por ejemplo, en el video del sencillo A huevo, combiné ritmos mexicanos y con jergas ucranianas.



Todos estarían de acuerdo conmigo en decir que la música pop en sí misma es una tendencia. El proceso de composición puede ser largo y la fugacidad de las tendencias es tan grande que, al ajustarse a la realidad, puede perder fácilmente la idea original y el tema de la música o el video perderá relevancia. Creo en el enfoque de crear material que se convierte en una nueva tendencia por sí misma.



Las culturas –ucraniana y mexicana – son tan coloridas y sus brillantes estados de ánimo están presentes en cada pasaje de mi nuevo álbum “Ecléctica” con mucho coraje, pasión y un impulso poderoso para la audiencia. Mi música, sin duda, te hará bailar, sentir mucho amor y ¡te pondrá de muy buen humor! Las canciones contienen frases en ucraniano, que ya se han convertido en una característica común en mis temas y el video está lleno de elementos autóctonos de estas dos culturas. Además, me encanta cumplir con mi objetivo de popularizar la música y la cultura latina en Europa del Este.



©NK

HOLA!: ¡Tu música tiene un sonido único! ¿De dónde te viene la inspiración?

NK: Me apasiona aprender idiomas y descubrir cosas nuevas sobre diferentes culturas. Como resultado de ello, me encanta cantar en diferentes idiomas y también me gusta mezclar ritmos y estilos musicales de diferentes países. Los temas adquieren una onda especial y una sentimiento único. Como mujer cosmopolita, disfruto de esta simbiosis. Creo que la música no tiene fronteras, al igual que mi amor por las cosas nuevas en mi trabajo. No importa dónde naciste, dónde creciste, qué idioma hablas porque el lenguaje de la música une hasta los rincones más remotos del planeta.