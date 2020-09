Dulce María en su papel más intrépido para ‘Falsa Identidad’: ‘Tuve que ir a entrenamientos con armas’

“Me ponían a correr a hacer cosas, era como interesante, de alguna forma divertido, pero también me daba adrenalina, obviamente todo era súper seguro, nunca les pusieron balas de verdad, todo estaba muy cuidado”, agregó Dulce.

Siempre precavida... Dulce ha pedido a sus fans que se cuiden mucho y que usen el cubrebocas adecuadamente

Falsa Identidad, al igual que otros miles de producciones en el mundo, pararon cuando empezó la pandemia del COVID-19. Bajo los protocolos más estrictos, todos volvieron a sus puestos de trabajo en julio y así se concluyeron las grabaciones de la nueva temporada. Dulce María detalló a HOLA! USA algunos de los procedimientos que se llevaron a cabo para evitar los contagios de coronavirus. “(Nos hacían) pruebas cada cuatro días, a diario nos tomaban la temperatura… La comida, él como sanitizaban el vestuario, el maquillaje, todo el mundo con cubrebocas careta. Cuando iba a hacer alguna escena, pues a desinfectar todo lo que ibas a tocar”, dijo.

Pero en su caso como mujer embarazada, las medidas de prevención se redoblaron. “Y bueno yo obviamente embarazada, claro se volvió bastante más complicado para mí. Aparte de tomar todas las precauciones que ya se tomaban en la producción, yo tomaba todas las que podía… Como lavarme las manos todo el tiempo, desinfectar todo donde iba a estar”.

Sobre el próximo estreno de la nueva temporada de Falsa Identidad, agregó que no podía esperar más a ver el resultado del esfuerzo de todos. “Yo no sabía que iba a salir tan pronto, pero me da gusto. Estamos viviendo momentos tan duros, tan difíciles, donde necesitamos ver una serie, o ver películas o escuchar música, distraerte en cosas que de alguna forma te hagan sentir cerca de nuestra realidad como la vivíamos. Me encanta ser parte de esta historia que hicimos con mucho amor y esfuerzo. ¡Espero que a la gente le guste!”.