Gelena Solano revela el motivo por el cual su hermana se hizo una cirugía estética que la indujo a un coma

Además de eso, Gelena también compartió que incluso tuvo una fuerte discusión con su hermana, a la que cuestionó antes de viajar de Nueva York a Miami para operarse. “Ella fue a hacerse una lipoescultura de Nueva York a la Florida, algo en lo que yo no estaba de acuerdo. Algo que yo se lo advertí millones de veces, inclusive yo tuve una pesadilla con mi hermana muy fuerte. Ella no me hizo caso, hasta me insultó y dijo que eso era lo que quería hacerse”.

Desafortunadamente, Stephanie no hizo caso a los consejos de su familia, y llevó a cabo el procedimiento, el cual se complicó. En pleno quirófano, la joven sufrió un ataque cardíaco y estuvo tres minutos sin oxígeno. Tras 19 días en estado de coma, al fin despertó, sin embargo su recuperación será un largo proceso, pues perdió la movilidad de algunas partes de su cuerpo.

©@nframcisco_solano Gelena Solano con algunos de sus familiares y su hermana Stephanie

“Ahora el problema es el siguiente por el momento lógicamente, hay que seguir orando, no puede mover las piernas, no puede mover la nuca, mucho menos en las manos, cuando habla se escucha un poquito enredado”, dijo Gelena a Karina Banda, otra de sus compañeras en el estudio.

“Todo es un proceso físico, mental. Se va a necesitar definitivamente un centro de rehabilitación, que la transfieran de Miami hacia la ciudad de Nueva York, para que ella finalmente pueda estar con su familia, porque no nos permiten verla, a ninguno de nosotros”, indicó la reportera, quien durante las últimas semanas ha recibido el apoyo del público así como de la audiencia del programa.