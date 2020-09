Ana Patricia Gámez comparte sorprendente anécdota de su papá que la une a Alejandra Espinoza

Ana Patricia Gámez vivió una increíble experiencia que la llenó de sorpresa y confort tras el lamentable fallecimiento de su padre, Don Juan Gámez. Para ella, soñar con su papá fue la manera más tierna de despedirse de él luego de dejar un gran vacío en su vida y su corazón. Y aunque había contado parte de esos sueños, hay una anécdota que la relaciona con Alejandra Espinoza que dejó a todos impactados, incluyendo a las dos ex Nuestra Belleza Latina.

©@anapatriciatv Ana Patricia se despidió de su padre en sus sueños, pero hubo un mensaje que no entendía

Luego de pedirle a su padre que la dejara soñar con él, Ana Patricia por fin lo vio en sus sueños. “Sentí ese abrazo que no le pude dar. Me despedí de él. Le pregunté que si tenía miedo y me dijo que no, pero que estaba preocupado por nosotras (sus hijas y esposa)”, contó Ana Patricia en Charlas con Luz… Ma, el show de entrevistas de Luz María Doria.

Pero hubo un detalle que la presentadora de Enamorándonos no entendió. “Al final me dijo mi papá: ‘Ya le dije a Alejandra que te acompañara. En ese momento no lo entendí y lo dejé así”, contó. La sorpresa vino días después, cuando se encontró con Alejandra Espinoza para grabar el show NBL: El Reencuentro.

La curiosa coincidendia que llenó de paz a Ana Patricia Gámez

“Alejandra me mandó un mensaje larguísimo que yo no podía creer: ‘Ana, el día que murió tu papá, yo lo soñé’”, confesó sobre la coincidencia de la que no había hablado en público. Ale no sabía si fue porque su amiga compartió fotos de su padre y lo tenía muy presente, o porque lo relacionaba con su propio padre por su parecido físico.