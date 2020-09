5 revelaciones del libro ‘Melania and me’ escrito por una examiga de la primera dama de USA

Stephanie Winston Wolkoff formaba parte del círculo íntimo de la familia Trump y según ella misma lo afirma mantuvo una estrecha relación amical con Melania Trump , hasta que por una decisión radical fue excluida de la Casa Blanca. Su explosivo libro de memorias, “Melania and me”, fue publicado el 1 de septiembre en el cual se revela detalles muy poco halagadores sobre la esposa del mandatario estadounidense. Durante 15 años, ambas se volvieron muy cercanas; compartían almuerzos en restaurantes de moda, iban a baby showers, fiestas sorpresa y hasta se intercambiaban a menudo mensajes de texto llenos de emoticons.

©GettyImages Melania Trump es la protagonista del libro de su examiga, Stephanie Wolkoff

La reacción de la Casa Blanca ante la publicación no se hizo esperar y la ha calificado como una “extraña distorsión de la verdad”. Del mismo modo, una portavoz de la primera dama señaló que “El libro no solo está lleno de falsedades y paranoia, sino que se basa en una necesidad imaginaria de venganza. Lamentablemente, esta es una mujer insegura cuya necesidad de ser relevante desafía la lógica”.

Sin embargo, “Melania and me” no es la única publicación existente sobre la vida de los Trump en la Casa Blanca. Entre los más relevantes se encuentran también los de Mary Trump, sobrina del presidente, “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” y el del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton titulado “La habitación donde ocurrió”.

Pero, volviendo al titular de esta nota, te presentamos 5 detalles de lo que Winston Wolkoff relata en su polémica obra:

1.- La mala relación con Ivanka

Wolkoff, quien fuera organizadora de eventos para la revista Vogue, habla de las tensiones muy comentadas que existen entre Melania Trump y su hijastra, Ivanka Trump. Según asegura la autora, la primera dama supuestamente se refiere a la hija de Trump como la “princesa” y su mala relación se hizo evidente desde la investidura de Trump. Asimismo, señala que una vez recibió un mensaje de texto de Melania en el que llamaba “serpientes” a su hijastra y a su esposo, Jared Kushner.