El príncipe Harry y Meghan Markle firman un contrato de varios años con Netflix

Meghan protagonizó anteriormente Suits y, más recientemente, narró el documental Elephants de Disney Plus. La película benefició a Elephants Without Borders, una organización que protege la vida silvestre en Botswana. Aún así, las fuentes dicen que Markle no tiene planes de volver a actuar.



En cuanto a Harry, recientemente trabajó con los realizadores del documental de Netflix Rising Phoenix, una historia que analiza el impacto global de los Juegos Paralímpicos.



¡Felicitaciones al Príncipe Harry y Meghan Markle en esta nueva etapa!