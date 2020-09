Ricardo Montaner bromea con su gran parecido a Lionel Messi

Hay famosos que son tan parecidos, que pareciera que tienen cierto parentesco o que incluso son la misma persona. Tal es el caso de Ricardo Montaner , a quien sus fanáticos le han comentado en más de una ocasión que él y Lionel Messi son idénticos… Sí, así como lo lees; los seguidores de Montaner aseguran que el cantante y el futbolista profesional son casi la misma persona y por supuesto, han surgido memes y todo tipo de reacciones. Más allá de molestarse, el intérprete de temas como La gloria de Dios se lo ha tomado con mucha gracia y también colabora con los divertidos contenidos que lo comparan con el argentino. Dicha comparación volvió a salir a la luz luego de la posible salida de Messi del FC Barcelona.

©@montaner “Si se va mi hijo ,me voy yo también, nos vamos todos...” escribió Montaner sobre la salida de Messi del Barcelona y compartió este collage

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, Ricardo Montaner compartió un video en el que aparece cantando –hace ya unos cuantos años—el tema Me va a extrañar. La letra de la canción sufrió algunas modificaciones a propósito de la posible salida de Lionel Messi del FC Barcelona, tras la derrota histórica de su equipo ante el Bayern Múnich, 8-2.

En el video de Montaner, aparece la letra de la canción con algunos cambios: “Me va a extrañar al despertar, en sus paseos contra el Madrid… Cuando el partido llegue a su fin, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir…Me va a extrañar y sentirá que no habrá liga después de mí, que no se puede jugar así, me va a extrañar, cuando tengas ganas de jugar una final”.

Y es que curiosamente, este 2 de septiembre se discutió la posible salida del jugador del FC Barcelona. De acuerdo con la agencia EFE, el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se reunió este miércoles con Jorge Messi, padre y representante de Messi, para comunicarle que el club no tiene la intención de negociar la salida del jugador argentino este verano.