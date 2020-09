Miguel Bosé desaparece de las redes sociales y este es el motivo de su decisión

Con más de 40 años de carrera musical y ser considerado todo un referente social, Miguel Bosé ha estado en el ojo del huracán debido a sus polémicas declaraciones sobre el COVID-19 las cuales han desencadenado en su decisión por alejarse de las redes. El intérprete de Amante bandido considera que las plataformas sociales son poco objetivas y que no permiten la libre expresión de las personas con respecto a temas de interés común, sobre todo las que tienen que ver con la pandemia. En medio de las especulaciones por la repentina ausencia de Bosé en el mundo virtual, ha sido su propia agencia que lo representa, Ocesa Seitrak, la que se ha encargado de aclarar la situación por medio de un comunicado.

©GettyImages Miguel Bosé desapareció de las redes sociales

“Ante informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales”, expresaron.

Del mismo modo, añadieron los motivos personales que orillaron al cantante español a tomar esa drástica decisión: “No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten”, señalan.

El mensaje concluye destacando que “el artista no ha sido expulsado de ninguna red social. Ha sido decisión suya no aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas”.

El artista de 64 años convocó a sus seguidores para unirse a una marcha en Madrid que buscaba alentar a la gente contra el uso de los cubrebocas. Lo curioso de ese llamado fue que horas después fue captado por un paparazzi con la mascarilla puesta.

©GettyImages El cantante español ha causado polémica por sus opiniones sobre la pandemia



Al poco tiempo, reconsideró su postura por medio de un video en Instagram en el cual más que aclarar las cosas, dejó una secuela de dudas por lo contradictorio de su discurso.

“Se ha dicho que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho el bicho [COVID-19] no existía. El bicho existe y ha matado mucha gente”, mencionó en el clip.

“En marzo o abril de este año, mató a mucha gente: nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias, y también se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador”, reveló.

Lo cierto es que hace el 16 de agosto, su cuenta de Twitter fue censurada tras su apoyo a dicha marcha contra el uso de las mascarillas. A raíz de ello, tuvo una actividad constante en sus plataformas manteniendo su postura crítica sobre la pandemia.