Sharon Fonseca cuenta cómo va su embarazo y por qué se encuentra en reposo

Sharon Fonseca puso al tanto a sus seguidores sobre cómo va su embarazo, ya que durante unos días estuvo lejos de las redes sociales, un detalle que preocupó mucho a sus fans. Por fortuna todo se encuentra en orden, pero la futura mamá tuvo que estar en reposo absoluto para recuperarse de una congestión nasal que no le permitía estar tan activa en su vida virtual.

Loading the player...

Días antes, Sharon y Gianluca Vacchi se fueron de vacaciones a Cerdeña, Italia, en donde se la pasaron increíble. Pero a su regreso, las publicaciones pararon y despertaron la inquietud entre la gente, pues están acostumbrados a ver su día a día. Tranquila y desde la comodidad de su hogar, la modelo de 25 años se dirigió al público a través de un video, con el que calmó todas sus dudas y explicó cómo va su dulce espera.

“Al llegar de viaje me dio una congestión horrible. Y para eso no hemos podido tomar medicina, ustedes saben que con la pancita no se puede tomar nada”, explicó sobre los síntomas que tuvo luego de su viaje. “Hemos estado tomándonos un tiempo, descansando, tomando agua y haciendo las cosas que nos dice el doctor. Gracias a Dios todo bien”, continuó para quienes le preguntaban qué sucedía.

Felices esperando a la cigüeña

El empresario y la modelo están más que dichosos por la próxima llegada de la cigüeña. Semanas atrás compartieron con el mundo entero la increíble revelación del sexo de su bebé, que dejó el cielo teñido de color rosa.