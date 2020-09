El contundente mensaje de Karol G a quienes critican sus libras de más

Durante las últimas semanas, Karol G ha sido objeto de críticas y señalamientos por su figura, pues algunos usuarios de las redes sociales notaron su aumento de peso y no han dudado en comentarlo. Cansada de los comentarios negativos y hasta de los rumores de un supuesto embarazo, la cantante de 29 años publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se mostraba orgullosa de sus curvas, además de dejar en claro que sus libras extra se debían a que en la cuarentena se ha dado algunos gustitos.

Karol G hizo frente a los comentarios negativos hacia su figura

La cantante acompañó el video con este breve mensaje: “A los de los chismes, les evito la fatiga 😉”. En el clip, se aprecia a Karol con unos lentes oscuros y un atuendo sport. “Este video es netamente informativo, y es lo siguiente. En mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado coma, que coma, que coma… Desayuno, almuerzo, comida, postre, merienda. Coma que coma”, dice Karol en el video. La intérprete de Ay, DiOs Mío! Se sinceró y dijo que la cuarentena le había dejado unas libritas extra, y pidió a todos aquellos que la han señalado, que por favor no le hicieran ningún comentario sobre su figura. “Yo voy a salir de aquí subida de kilos. Si usted me llega a encontrar en la calle, le pido de favor que no vaya a hacer ningún comentario en relación con mi peso”.

“Se van a callar se van a guardar sus opiniones y sus comentarios porque yo aquí en mi casa tengo espejos y yo me veo todos los días y sé que estoy regia, divina, espectacular y gorda también”, añadió la artista. El clip, con más de tres millones de reproducciones, generó toda clase de comentarios por parte de sus seguidores, quienes la defendieron y apoyaron su honestidad, pero, sobre todo, la forma tan peculiar de abrir su corazón y hacer caso omiso a las críticas. Su novio, Anuel AA , también comentó el clip con lo siguiente, en señal de apoyo: “Rompisteeeeee🤣🤣🤣🤣”.

Y es que los comentarios hacia Karol G tomaron fuerza poco después de Premios Juventud , hace unas tres semanas. La cantante se dejó ver espectacular sobre el escenario presentando por primera vez en vivo su nuevo sencillo Ay, DiOs Mío! Algunos aseguraban que la intérprete estaba a la espera de un bebé, mientras que otros hicieron todo tipo de comentarios sobre su figura. Ante esto, Anuel AA salió en su defensa: “El que quiera *** con esta reina, recuerden que tiene un REY QUE FUE UN SOLDADO DE GUERRA TODA SU VIDA Y QUE AÚN LO SIGUE SIENDO!!!!!! 👹”.