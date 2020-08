La emotiva última entrevista de Pau Donés, en donde confesó que no quería morir

El mundo de la música siempre tendrá un lugar especial para las creaciones de Pau Donés, quien fuera vocalista de la agrupación Jarabe de Palo. La voz del cantante español se apagó el 9 de junio pasado, pocas semanas después de que lanzara el disco Tragas o Escupes, con el que Pau regresaría a los escenarios luego de anunciar que se retiraba para pasar más tiempo junto a su hija Sara.

A casi tres meses de su partida, sale a relucir la última entrevista del periodista Jorge Evolé, quien compartirá esta charla en forma de libro, titulado Eso que tú me das, como la canción que Pau dedicó a su hija poco antes de morir.

©@jarabeoficial Pau Donés buscó al periodista poco después de recibir terribles noticias de parte del médico

El cantante amaba la vida, y eso se puede escuchar en la entrevista de Jorge, quien aseguró que Pau lo buscó luego de ser desahuciado. “No quiero irme. Hoy soy feliz, me siento bien, pero a la vez tengo una sensación cabrona. Pienso: ‘Si en vez de irme el mes que viene me fuera el año que viene…’ porque el verde está subiendo, los corzos empiezan a bajar de las montañas, después caerán las hojas marrones y amarillas, luego nevará”, contó Pau nostálgico y deseoso de ver la cotidianidad de la vida.

“Todo eso se ve desde aquí… pensar en ello me da tristeza. Pero bueno, me quedo con el ‘Ahora estoy aquí’. Procuro no preocuparme y sí ocuparme en las cosas que me gustan: la comida, la familia, el paseo, la siestecita”, agregó revelando cómo pasaba los últimos días de su vida en su hogar de Vall d’Aran, España, en donde concedió esta charla a quien también consideraba su amigo.

Más allá de darse por vencido ante la enfermedad que había condenado sus días, el cantante no tenía más que amor por la vida.“No me quiero morir. Tengo cosas que hacer en este momento. Tengo ganas de reírme, de llorar; estoy llorando mucho estos días y creo que hacerlo es un signo de valentía y de demostrar cómo eres”, dijo a su amigo. ”Y sobre todo tengo ganas de vivir, justo ahora, qué le vamos a hacer. Siempre he sido muy vital, pero en este momento tengo muchas ganas de vivir”, detalló. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

Los consejos de Pau Donés para quienes lo criticaban

Donés estaba consciente de lo que sucedía, pero no permitió que los sentimientos negativos e apoderaran de él. “No estoy enfadado con mi cuerpo ni con mi cabeza, estoy tranquilo y bien conmigo mismo. Estoy en paz. Desde el momento en que aceptas que la muerte va contigo y no es algo malo sino que forma parte de la vida, estás más tranquilo”, aseguró casi cinco años después de que le informaran que tenía cáncer de colon.

©Youtube Sara, la única hija de Pau Donés, participó junto a él en el video ‘Eso que tú me das’, el cual sería el último sencillo que lanzaría el cantante

Pau incluso se tomó tiempo para enviar un mensaje a quienes siempre criticaron su música: “Me sabe mal que nos odien. Les diría: ‘No tengan miedo. Sean positivos. La vida son cuatro días y tres ya pasaron. Si hay algo que no les gusta, déjenlo de lado, pero no nos odiemos porque el odio no conduce más que a las peleas y la mala leche’”.